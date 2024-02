Iran verurteilt US-Vergeltungsangriffe in Syrien und im Irak

Teheran: Der Iran hat die US-Luftangriffe auf Dutzende Stellungen proiranischer Milizen im Irak und in Syrien scharf verurteilt. Ein Sprecher des Außenamts sagte, diese - Zitat - abenteuerlustigen Angriffe würden lediglich zu noch mehr Spannungen und Instabilität in der Region führen. Er warf den USA vor, damit israelische Kriegsverbrechen in Gaza vertuschen zu wollen. Kritik kam auch aus dem Irak. Die Angriffe verletzten die Souveränität des Landes, mit unvorhersehbaren Konsequenzen für die ganze Region, sagte ein Sprecher der irakischen Streitkräfte. Die US-Luftwaffe hatte vorige Nacht nach eigenen Angaben mehr als 85 Ziele im Irak und in Syrien beschossen, als Vergeltung für drei getötete US-Soldaten in Jordanien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 14:00 Uhr