Iran verurteilt israelischen Angriff auf iranisches Konsulat in Damaskus scharf

Damaskus: Irans Außenminister Amirabdollahian hat den israelischen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Syrien scharf verurteilt. Es handele sich um einen Bruch aller internationalen Vereinbarungen, sagte der Minister laut dem Staatsfernsehen. Bei dem Angriff sind ein General von Irans Revolutionsgarde und mehrere iranische Diplomaten ums Leben gekommen. Das Konsulat in Damaskus wurde völlig zerstört. Israel nahm zu dem Ereignis keine Stellung. Das israelische Militär bombardiert seit Jahren immer wieder Ziele des Iran und der libanesischen Hisbollah in Syrien. Bereits Ende Dezember war bei einem israelischen Luftangriff in Syrien ein iranischer General getötet worden. Der Iran reagierte kurz darauf mit massivem Raketenbeschuss auf westliche Ziele in Syrien und im Irak.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 20:15 Uhr