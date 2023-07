Iran verkündet Rückkehr der Sittenpolizei

Kurzmeldung ein/ausklappen CDU-Generalsekretär Linnemann erntet Ktitik für Vorstoß zu Schnell-Urteilen

Berlin: Der neue Generalsekretär der CDU, Linnemann, muss für seine Forderung nach Schnellverfahren für Gewalttäter in Schwimmbädern viel Kritik einstecken. Grüne, SPD, Linke und FDP werfen ihm Populismus vor. Die rechtspolitische Sprecherin der SPD, Eichwede, wirft ihm in der Tageszeitung "Welt" beispielsweise vor, er verkenne rechtsstaatliche Grundsätze und die Realität in der Justiz. Es werde kaum jede Straftat in einem Freibad geeignet sein, einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren zu stellen. Zustimmung kam dagegen von der AfD. Deren innenpolitischer Sprecher Curio betonte, es brauche flankierend aber auch noch eine restriktivere Zuwanderungs- und Abschiebepolitik. Mehr Kontrollen an den Grenzen ermöglichten weniger Kontrollen an den Freibadeingängen, so der AfD-Politiker.

