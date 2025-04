Iran verhandelt mit USA über sein Atomprogramm

Rom: Vertreter der USA und des Irans verhandeln wieder über das Atomprogramm Teherans. Die Gespräche finden auf neutralem Boden statt: in einem Gebäude der Botschaft des arabischen Staates Oman. US-Präsident Trump hatte Teheran mit militärischen Konsequenzen gedroht, sollten die Verhandlungen scheitern. Er will, dass der Iran kein Uran mehr anreichert und den Bau von Atomwaffen stoppt. Der Iran deutete an, man sei zu Kompromissen bereit, verlangte aber im Gegenzug, Sanktionen aufzuheben. Das geistliche und politische Oberhaupt, Chamenei, hatte im Vorfeld erklärt, er sei weder übermäßig optimistisch noch pessimistisch. - In Rom ist auch US-Vizepräsident Vance zu Gast. Er ist aber nicht bei den Gesprächen dabei. Stattdessen nimmt er mit seiner Familie an den Osterfeierlichkeiten im Vatikan teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 15:00 Uhr