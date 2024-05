Iran verhängt Staatstrauer für verunglückten Präsidenten

Teheran: Nach dem Tod des umstrittenen iranischen Präsidenten Raisi und dessen Außenministers Amirabdollahian sind für morgen Trauerfeierlichkeiten geplant. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, soll in der Provinzhauptstadt Tabris eine Zeremonie abgehalten werden, anschließend in der religiösen Hochburg und Pilgerstadt Ghom. Das Datum für die Beerdigung der beiden Staatsmänner ist noch nicht bekannt. Raisi soll in seiner Heimatstadt Maschhad begraben werden. Raisi gilt unter anderem als umstritten, weil er die Protestbewegung in Iran nach der Ermordung der Kurdin Masha Amini blutig niedergeschlagen hat. Außerdem war er in den 1980er Jahren als stellvertretender Generalstaatsanwalt an einer Welle von Hinrichtungen von politischen Gefangenen und Oppositionellen beteiligt. Raisi ware gestern bei einem Hubschrauberabsturz mit acht weiteren Insassen ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 16:00 Uhr