Iran und Saudi-Arabien nähern sich diplomatisch an

Riad: Iran und Saudi-Arabien haben Botschafter in das jeweils andere Land gesandt. Das haben das Außenministerium in Riad und die offizielle iranische Nachrichtenagentur Irna mitgeteilt. Der Beschluss zur Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen fiel im Frühling unter Vermittlung Chinas. 2016 hatte Riad die Kontakte abgebrochen, nachdem Demonstranten die saudische Botschaft in Teheran angegriffen hatten. Es folgte eine siebenjährige diplomatische Eiszeit. Dabei trugen die beiden Regionalmächte ihren Konflikt auch militärisch bei Stellvertreterkriegen in Nachbarländern aus. So unterstützten sie beispielsweise im Jemen unterschiedliche Konfliktparteien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2023 09:15 Uhr