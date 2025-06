Iran und Israel setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort

Tel Aviv: Israel und der Iran haben auch in der Nacht ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Das israelische Militär nahm eigenen Angaben zufolge erneut Ziele im Iran ins Visier. Gleichzeitig meldete es neue Bombardements durch den Iran. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, waren über Tel Aviv Raketen zu sehen. Augenzeugen berichteten außerdem von mehreren Explosionen über Jerusalem. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Bereits am Abend hatte der Iran Tel Aviv, Haifa und Jerusalem angegriffen, wodurch mehrere Gebäude und Autos Feuer fingen. Israel wiederum hat am Abend und am frühen Morgen in verschiedenen Teilen des Iran Ziele beschossen, wo es Boden-Boden-Raketen vermutet - zunächst im Westen, später in der Mitte des Landes. Zuvor hatte die Armee weitere hochrangige Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 04:00 Uhr