Iran und Israel setzen Angriffe fort

Iran meldete neue israelische Luftangriffe: In der Hauptstadt Teheran waren schwere Explosionen zu hören. Das israelische Militär bestätigte neue Angriffe auf militärische Ziele im Iran. Auch in Israel wurde in mehreren Gebieten vorübergehend Luftalarm ausgelöst. Es soll Einschläge im Süden des Landes gegeben haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2025 11:15 Uhr