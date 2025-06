Iran und Israel greifen sich weiter gegenseitig an

Tel Aviv: Der Iran hat Israel in der Nacht und am Morgen weiter angegriffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mehr als 80 Menschen verletzt, vier von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Die Geschosse schlugen auch in Wohngebieten ein, unter anderem in Tel Aviv. In Israel sind die Schutzmaßnahmen verschärft worden, erlaubt sind nur lebensnotwendige Aktivitäten, Schulen und Behörden dagegen bleiben geschlossen. Auch Israel selbst greift den Iran weiter an, im Visier waren unter anderem Ziele im Westen des Landes. Das israelische Militär hat unterdessen bekanntgegeben, aus dem Gazastreifen zwei weitere tote Geiseln und die Leiche eines Soldaten geborgen zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 13:00 Uhr