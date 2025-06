Iran und Israel greifen sich in der Nacht gegenseitig an

Tel Aviv: Der Iran hat in der Nacht Israel in mehreren Wellen angegriffen. Der Luftalarm ertönte landesweit, aus Tel Aviv und Jerusalem wurden Explosionen gemeldet. Eine Frau wurde dabei getötet, mehrere Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Israel hat in der Nacht ebenfalls wieder Angriffe auf den Iran geflogen. Getroffen wurde dabei laut Medienberichten die Hauptstadt Teheran, unter anderem der Flughafen Mehrabad. Vor dem UN-Sicherheitsrat machten sich beide Seiten unterdessen schwere Vorwürfe. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Saeid Iravani, sprach von mindestens 78 Toten und 320 Verletzten durch die israelischen Angriffe in der Nacht davor. Von Israel dagegen hieß es, der Iran habe Kriegsvorbereitungen getroffen, deswegen seien die Angriffe nur ein Akt der Selbstverteidigung gewesen.

