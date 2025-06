Iran und Israel greifen sich gegenseitig an

Tel Aviv: In Israel sind einem Medienbericht zufolge bei iranischen Luftangriffen mindestens drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Das berichtet die "Times of Israel". Vorher hatte auch ein israelischer Rettungsdienst von einer toten 60-Jährigen gesprochen. Die iranischen Angriffe kamen in der Nacht in mehreren Wellen. Die meisten Geschosse wurden nach israelischen Angaben abgefangen. In der Früh wurden die Menschen aufgefordert, bis auf Weiteres in ihren Schutzräumen zu bleiben. Das israelische Militär beschießt weiter Ziele im Iran. Getroffen wurde unter anderem die Hauptstadt Teheran, von dort gibt es Berichte über mehrere Explosionen, unter anderem am Flughafen Mehrabad. Der Iran spricht von bisher mindestens 78 Toten und mehr als 320 Verletzten durch die israelischen Luftangriffe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 08:00 Uhr