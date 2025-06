Iran startet Raketenangriff auf Israel

Irans Gegenangriff auf Israel hat begonnen: Nach iranischen Militärangaben wurden hunderte Raketen abgefeuert. Das israelische Militär bestätigte dutzende Flugkörper. Im iranischen Fernsehen war die Rede von Angriffen in Tel Aviv und Jerusalem. ARD-Korrespondenten berichten von Explosionen. Unklar ist, ob sie von der Luftabwehr stammen oder von Einschlägen. Die Bevölkerung war zuvor aufgefordert worden, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Irans Staatsoberhaupt Chamenei bekräftigte am Abend seinen Drohungen gegen Israel. Die Streitkräfte würden das - so wörtlich- zionistische Regime zugrunde richten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 21:00 Uhr