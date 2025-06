Iran startet neue Welle von Raketenangriffen auf Israel

Tel Aviv: Israel ist in der Nacht wieder vom Iran mit Raketen angegriffen worden. Nach Angaben des israelischen Militärs war die Luftabwehr im Einsatz, um die Geschosse abzufangen. Die Bevölkerung sei angewiesen worden, in den Schutzräumen zu bleiben, könne die Räume inzwischen aber wieder verlassen. Es gibt noch keine Berichte über Einschläge in städtischen Gebieten oder Verletzte. Ein Geschoss soll im Süden Israels auf offenes Gelände gestürzt sein, berichtet die "Times of Israel". Kurz vorher hatte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim gemeldet, eine neue Welle iranischer Raketenangriffe habe begonnen. Am Nachmittag hatte Israel Ziele im Iran angegriffen. Dabei wurde laut dem israelischen Verteidigungsminister Katz das Hauptgebäude des staatlichen Fernseh- und Radiosenders Irib getroffen. Katz warf dem Sender Hetze und Propaganda vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 01:00 Uhr