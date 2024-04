Iran startet Drohnenangriff auf Israel

Tel Aviv: Der Iran hat einem israelischen Armeesprecher zufolge dutzende Drohnen in Richtung Israel gestartet. Diese würden allerdings mehrere Stunden brauchen, bis sie das Land erreichen. Einem Fernsehbericht zufolge enthält jede der Drohnen 20 Kilogramm Sprengstoff. Zuvor schon hatte Israel am Abend neue Sicherheitsanweisungen für die Zivilbevölkerung herausgegeben. Für zunächst 48 Stunden wurde die Zahl der Menschen begrenzt, die sich versammeln dürfen. Personen, die in den Grenzgebieten arbeiten, wurden darüber hinaus aufgefordert, sich über nahe Schutzräume zu informieren. Außerdem wurden Schulfahrten und andere Aktivitäten für Jugendliche in den kommenden Tagen abgesagt. Das Nachbarland Jordanien hat wegen der Sicherheitslage seinen Luftraum für mehrere Stunden gesperrt. In den USA brach Präsident Biden einen Reise nach Delaware ab und kehrte nach Washington zurück, um mit seinen Sicherheitsberatern über die Lage zu sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2024 22:45 Uhr