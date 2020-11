Iran setzt Produktion von niedrig-angreichertem Uran fort

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die iranischen Bestände an leicht angereichertem Uran sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA erneut angewachsen und damit weiterhin höher als erlaubt. Seit dem Austritt der USA aus dem Internationalen Atomabkommen mit Teheran im Jahr 2015 habe der Iran die Anreicherung des hochradioaktiven Stoffes fortgesetzt, hieß es in dem Bericht der in Wien ansässigen Organisation. Inzwischen überschreite die Menge leicht angereicherten Urans das erlaubte Limit um mehr als das Zwölffache. Damit verletzt der Iran weiterhin die Beschränkungen des internationalen Atomabkommens. Für die Produktion von Atomwaffen ist der Stoff in der niedrigen Konzentration allerdings nicht geeignet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr