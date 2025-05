Iran reichert mehr Uran auf fast waffentaugliche Konzentration an

Wien: Der Iran hat während der Atomverhandlungen mit den USA seine Produktion von fast waffentauglichem Uran gesteigert. Nach einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien verfügt der Iran inzwischen über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent. Diplomaten zufolge genügen schon 42 Kilo für den Bau einer Atomwaffe, wenn das Uran auf 90 Prozent angereichert wird. Die Atomenergiebehörde schreibt in ihrem Bericht außerdem, dass der Iran in der Vergangenheit nukleare Aktivitäten und Materialien an drei Einrichtungen verschwiegen habe. Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die internationale Gemeinschaft nun zu raschem Handeln aufgefordert. Der Bericht zeige deutlich, dass das iranische Atomprogramm nicht dem Frieden diene, hieß es in einer Mitteilung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 21:00 Uhr