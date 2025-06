Iran meldet Tod von neun Atomwissenschaftlern durch israelische Angriffe

Teheran: Bei den gestrigen israelischen Angriffen sind neun Atomwissenschaftler getötet worden. Die israelische Armee veröffentlichte eine Liste mit den Namen der Atomexperten. Iranische Staatsmedien bestätigten die Angaben. Israel hat mit den Attacken auf die Atomanlagen in Isfahan und Natans dem Iran nach eigenen Angaben erhebliche Schäden zugefügt. Die Reparatur werde mehr als einige Wochen dauern, heißt es vom Militär. Die Armee greift außerdem aktuell weitere Ziele im Iran an und habe kürzlich bei einem Angriff die Hauptstadt Teheran getroffen, sagte ein Sprecher. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurden dabei drei Mitglieder der Revolutionsgarde getötet. Iranische Medien meldeten zudem eine Explosion auf einem Militärstützpunkt in der westlichen Provinz Kermanschah. Der Iran hatte in der Nacht zahlreiche Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Dabei sind nach israelischen Angaben drei Menschen getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 14:00 Uhr