Iran meldet steigende Todeszahlen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Im Iran steigen die Infektions- und Todeszahlen weiter an. Wie das iranische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 18.000 Neuinfektionen gemeldet, die Gesamtzahl der Infektionen im Iran liegt damit bei über 70.000. Mehr als 4.300 Menschen sind an einer Corona-Infektion gestorben. Die Führung in Teheran hatte zuletzt erste Lockerungen der Auflagen für sogenannte risikoarme Wirtschaftsbereiche beschlossen. Der iranische Präsident Ruhani mahnte zur Vorsicht. Eine Lockerung bedeute nicht, dass Gesundheitsvorschriften ignoriert werden könnten. Iran ist im Nahen Osten am stärksten von der Pandemie betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 15:00 Uhr