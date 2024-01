Iran meldet mehr als 30 Festnahmen nach Terroranschlag

Teheran: Gut vier Tage nach den schweren Anschlägen im Iran sind weitere Menschen festgenommen worden. Das berichtet eine staatliche Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf den Staatsanwalt der Provinz Kerman. Er sprach von 32 Inhaftierten. Schon in den vergangenen Monaten seien außerdem 23 mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS festgenommen worden. Vorgestern hatte der iranische Geheimdienst über erste Festnahmen berichtet. Der IS hatte den doppelten Selbstmordanschlag in Kerman für sich reklamiert. Bei den Explosionen waren mehr als 90 Menschen getötet und rund 280 weitere Personen verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 18:30 Uhr