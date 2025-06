Iran meldet heftige Explosionen in der Nähe von Atomanlagen

Israel startet weitere Angriffe auf den Iran: Armeechef Samir sagte, das Militär mache mit voller Kraft und in großer Geschwindigkeit weiter. Seine Landsleute forderte er zu Disziplin auf. Irans Medien berichten von einer enormen Explosion in Isfahan im Zentrum des Landes. Dort steht die unterirdische Atomanlage Fordo. Bei dem Großangriff am frühen Morgen war die Urananlage Natans nach israelischen Angaben schwer beschädigt worden. Ziel der Israelis ist es, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Laut israelischem Militär wäre der Iran in ein paar Tagen in der Lage gewesen, mindestens 15 Atombomben zu bauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 19:45 Uhr