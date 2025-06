Iran meldet 60 Tote bei israelischem Angriff auf Wohngebiet in Teheran

Teheran: Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohngebiet in der iranischen Hauptstadt sind dem Staatsfernsehen zufolge etwa 60 Menschen getötet worden. Demnach sind unter den Opfern 20 Kinder. Trotz der weiteren Angriffe zwischen Israel und dem Iran öffnen jetzt drei Nachbarländer wieder ihren Luftraum. In Jordanien, dem Libanon und Syrien können zivile Flugzeuge wieder starten und landen. Nur die irakischen Behörden gaben bekannt, ihren Luftraum bis zum Nachmittag geschlossen zu halten. Nach der gestrigen Bombardierung einer Atomanlage im iranischen Isfahan hat die Internationale Atomenergiebehörde bisher keine erhöhte Radioaktivität festgestellt. Das teilte die Behörde auf der Plattform X mit. Man bleibe in engem Kontakt zu den iranischen Behörden, hieß es aus Wien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 12:00 Uhr