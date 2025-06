Iran greift Israel erneut mit Raketen an - Haltung der USA bleibt unklar

Trump lässt militärisches Eingreifen in Nahost-Krieg weiter offen: Der US-Präsident betonte gleichzeitig, dass es für den Iran noch nicht zu spät sei, ein Atomabkommen zu schließen. Ihm zufolge hat Teheran mittlerweile um ein Treffen im Weißen Haus gebeten. Mit Blick auf Israel sagte Trump, dass er Premier Netanjahu ermutigt habe, an seiner Linie festzuhalten. Der Iran hat derweil am Abend erneut einen Angriff auf Israel gestartet. Dabei seien auch schwer zu ortende Raketen abgefeuert worden, so die Revolutionsgarde.

