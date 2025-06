Iran greift in der Nacht mehrmals Israel an

Tel Aviv: Israel ist heute früh erneut vom Iran mit Raketen angegriffen worden. Nach Angaben des israelischen Militärs war die Luftabwehr wieder in Betrieb, um die Geschosse abzufangen. Die Bevölkerung wurde angewiesen, sich in die Schutzräume zu begeben und bis auf Weiteres dort zu bleiben. Schon in den Stunden zuvor hatte es neue Angriffe aus dem Iran gegeben. Berichte über Einschläge oder Verletzte gab es zunächst nicht. Ein Sprecher der mächtigen iranischen Revolutionsgarden hatte laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna angekündigt, die neue Welle an Angriffen auf den Erzfeind Israel werde bis zum Morgen ununterbrochen fortgesetzt.

