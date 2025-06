Iran fliegt heftigen Angriff auf Tel Aviv

Tel Aviv: Im Krieg zwischen Israel und dem Iran hat es heute früh um kurz nach sieben Tel Aviv heftig getroffen. Laut unserer Israel-Korrespondentin Bettina Meier, gibt es massive Schäden - auch an Wohnhäusern, viele Verletzte und Schwerverletzte, nach Verschütteten wird gesucht. Im Süden Israels wurde das Soroka-Krankenhaus getroffen. Der Leiter des Rettungsdienstes dort sagte, die Etage des Krankenhauses, die heute Morgen getroffen wurde, sei erst gestern evakuiert worden, so seien viele Leben gerettet worden. Im Iran stand heute früh die Atomanlage Arak rund 250 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Teheran im Fokus der israelischen Angriffe. Inzwischen gibt es erste diplomatische Versuche, den Krieg zu stoppen. Außenminister Wadephul trifft sich morgen mit seinem iranischen Kollegen Araghtschi. Das Gespräch soll zusammen mit den Außenministern aus Frankreich und Großbritannien in Genf stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 09:00 Uhr