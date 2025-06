Iran feuert Raketen auf Israel ab - Einschläge im Raum Tel Aviv

Iran hat einen Gegenangriff auf Israel gestartet: Nach israelischen Militärangaben vom Abend hat der Iran an die 100 Rakten vom abgefeuert. Sie seien nahezu komplett abgefangen worden oder hätten ihr Ziel verfehlt. Allerdings soll es im Raum Tel Aviv mehrere Einschläge gegeben haben. Israelische Rettungskräfte sprachen am späten Abend von mindestens 15 Verletzten. Ministerpräsident Netanjahu rief die iranische Bevölkerung zum Aufstand gegen das Regime in Teheran auf. Dieses sei schwächer denn je, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Dies sei die Gelegenheit für die Iraner, ihre Freiheit wiederzuerlangen.

