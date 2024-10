Iran feuert Raketen auf Israel ab

Jerusalem: Der Iran hat nach Angaben des israelischen Militärs einen Raketenangriff auf Israel gestartet. Im ganzen Land wurde Raketenalarm ausgelöst. Eine Korrespondentin der Deutschen Presseagentur berichtet von starken Explosionen in Tel Aviv. Auch die iranischen Staatsmedien berichten über den Beginn der Attacke. Kurz vorher hatte die israelische Armee die Bevölkerung aufgerufen, sich auf einen großangelegten Angriff einzustellen und sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Die US-Botschaft wies ihre Mitarbeiter und deren Angehörige an, sich in Sicherheit zu bringen. Die israelische Armee geht zurzeit mit massiven Luftangriffen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon vor, die vom Iran unterstützt wird. Am Freitag wurde Hisbollah-Anführer Nasrallah bei einem israelischen Luftangriff getötet. Der Iran hatte daraufhin mit Vergeltung gedroht.

