Iran feuert neue Raketenwelle auf Israel ab

Teheran: Der Iran hat am Abend eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär erklärte, man habe erneut Geschosse identifiziert, die auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert wurden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Gleichzeitig gab Israel neue Luftangriffe auf militärische Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran bekannt. Gemeldet wurden aber auch Angriffe aus anderen Landesteilen. Die Flugabwehr in mehreren Städten sei aktiviert worden, so staatliche Medien. Einem Agenturbericht zufolge bombardierte Israel außerdem ein Gasfeld, das zu den größten weltweit gehört.

