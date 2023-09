Iran erhöht Sicherheitsvorkehrungen vor Mahsa Aminis erstem Todestag

Teheran: Der Iran hat vor dem ersten Todestag der Kurdin Jina Mahsa Amini und möglichen Protesten gegen die Regierung die Sicherheitsvorkehrungen in ihrer Heimatstadt Sakes massiv erhöht. Wie ein Menschenrechtsrechtsaktivist der Nachrichtenagentur Reuters sagte, sind dort Sicherheitskräfte stark präsent. Auch aus anderen meist im kurdischen Landesteil gelegenen Orten wurde in den sozialen Medien von verschärften Sicherheitsmaßnahmen berichtet. Erste kleinere Demonstrationen seien rasch aufgelöst worden. Die 22-jährige Amini war am 16. September vergangenen Jahres in Gewahrsam gestorben, nachdem die sogenannte Sittenpolizei sie festgenommen hatte. Ihr war vorgeworfen worden, die verpflichtende Kleiderordnung der Islamischen Republik missachtet zu haben. Am Tod Aminis hatten sich landesweit monatelange Demonstrationen gegen die Führung entzündet.

