Iran droht mit Vergeltung für Tod eines Atomwissenschaftlers

Merkel spricht Bürgern in Corona-Krise Mut zu

Berlin: Mit Blick auf den verlängerten Teil-Lockdown hat Bundeskanzlerin Merkel den Bürgerinnen und Bürgern Mut zugesprochen. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte Merkel wörtlich: "Wir haben ein großes Stück des Weges zurückgelegt." Habe man es zu Jahresbeginn noch mit einem unbekannten Virus zu tun gehabt, würden mittlerweile Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt, so die Kanzlerin. Gleichzeitig appellierte sie an die Menschen, sich auch in der Advents- und Weihnachtszeit an die Corona-Regeln zu halten. Gemeinsam sei man stärker als das Virus, erklärte die Kanzlerin. Das Robert-Koch-Institut hat in der Früh knapp 21.700 nachgewiesene Neuansteckungen gemeldet. Das sind etwa 1.300 weniger als noch vor einer Woche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 11:45 Uhr