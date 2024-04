Iran droht Israel nach Angriff auf Botschaft mit Vergeltung

Teheran: Der mutmaßliche Angriff Israels auf das Botschaftsgebäude des Iran in Syrien sorgt für Empörung. Die Führung in Teheran drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. Staatsoberhaupt Chamenei erklärte, Israel werde dieses Verbrechen bereuen. Mehrere Staaten im Nahen Osten verurteilen den Luftangriff. Saudi-Arabien verwies darauf, dass eine diplomatische Einrichtung getroffen wurde - das sei ein Verstoß gegen internationales Recht. Ähnlich äußerten sich auch Vertreter von Ägypten und Katar. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus waren nach neuesten Angaben aus Teheran 13 Insassen getötet worden. Israel nahm dazu keine Stellung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2024 18:15 Uhr