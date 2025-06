Iran droht Israel mit Vergeltung - Trump lobt Schlag gegen Teheran

Iran fasst Israels Großangriff als Kriegserklärung auf: Präsident Peseschkian drohte mit einer heftigen Reaktion. Er sagte, Israel werde seine - so wörtlich - "törichte Aktion bereuen". US-Präsident Trump hingegen bezeichnete die israelischen Angriffe als "exzellent". Es werde noch sehr viel mehr kommen. Der israelische Verteidigungsminister Katz sprach von einem "Präventivschlag". Israel hatte in der Nacht einen Großangriff auf Militär und Atomeinrichtungen im Iran gestartet. Hochrangige Militärs und Wissenschaftler wurden getötet. Außerdem meldet der Iran inzwischen 78 Tote in einem Wohngebiet in der Hauptstadt Teheran.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 17:15 Uhr