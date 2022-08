Iran bestreitet Verwicklung in Angriff auf Rushdie

DGB Mittelfranken ist für bayernweiten Feiertag

Nürnberg: Der Deutsche Gewerkschaftsbund Mittelfranken fordert, Mariä Himmelfahrt zum bayernweiten Feiertag zu machen. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es, einen Feiertag auf Basis der Religionszugehörigkeit im selben Bundesland unterschiedlich zu behandeln, sei nicht mehr zeitgemäß. Wörtlich schreibt der DGB: Franken verdient einen arbeitsfreien Tag. Laut DGB ist nun die Staatsregierung gefragt, um die in der bayerischen Verfassung garantierten gleichwertigen Lebensverhältnisse zu schaffen. In 352 Gemeinden in Bayern ist Mariä Himmelfahrt ein regulärer Arbeitstag. Diese befinden sich vor allem in Mittel- und Oberfranken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2022 08:00 Uhr