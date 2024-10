Iran bestellt nach Sharmahd-Hinrichtung deutschen Botschafter ein

Berlin: Nach der Hinrichtung eines deutsch-iranischen Staatsbürgers im Iran eskaliert zwischen Berlin und Teheran diplomatisch die Lage. Nun hat auch der Iran den deutschen Botschafter einbestellt, wegen "Einmischung einiger deutscher Regierungsvertreter in die Rechtsprechung der Islamischen Republik Iran," wie es hieß. Zuvor hatte das Auswärtige Amt den iranischen Geschäftsträger in Berlin einbestellt und zugleich den deutschen Botschafter in Teheran, Markus Potzel, zu Konsultationen zurück nach Berlin berufen. Der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd war im August 2020 in Dubai festgenommen und in den Iran verschleppt worden. Voriges Jahr wurde er dort zum Tode verurteilt, weil er an einem Anschlag auf eine Moschee beteiligt gewesen sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 21:00 Uhr