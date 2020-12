Iraker in Wien zu lebenslanger Haft verurteilt

Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Nach einer Anschlagsserie auf ICE-Züge auf der Strecke München-Nürnberg ist ein Iraker zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde der 44-Jährige vom Wiener Landgericht wegen mehrfachen versuchten Mordes als terroristische Straftat, schwerer Sachbeschädigung sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Der Iraker wollte 2018 mit Keilen und einem Stahlseil mehrere Anschläge auf Züge auf der ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg verüben. Auch in Berlin versuchte er, einen Zug entgleisen zu lassen, scheiterte jedoch auch dort mit seinem Vorhaben. Der in Wien als anerkannter Flüchtling lebende Mann gestand die Taten, bestritt aber einen terroristischen Hintergrund.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 22:00 Uhr