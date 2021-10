Irak meldet Festnahme von IS-Finanzchef al-Dschaburi

Meuthen will nicht mehr für AfD-Vorsitz kandidieren

Berlin: Der AfD-Co-Vorsitzende Meuthen will bei der Neuwahl des Parteivorstands im Dezember nicht erneut kandidieren. Das teilt er in einem Rundschreiben mit, das er am Morgen an die Parteimitglieder verschickt hat. Meuthen ist einer von zwei Bundessprechern der Partei, der zweite ist Tino Chrupalla. Er hatte sich vor kurzem gemeinsam mit Alice Weidel auch an die Spitze der AfD-Bundestagsfraktion wählen lassen. Meuthen hatte in der Vergangenheit in der Regel gemäßigtere Positionen eingenommen als Chrupalla und Weidel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 11:15 Uhr