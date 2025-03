IOM streicht Hilfsprogramme und Stellen

Genf: Die Internationale Organisation für Migration IOM hat angekündigt, weltweit Hilfsprojekte einzuschränken und Tausende Mitarbeiter zu entlassen. Grund dafür seien die - so wörtlich - "beispiellosen" Mittelkürzungen bei der US-Auslandhilfe durch Präsident Trump. Insgesamt verliert die IOM etwa 30 Prozent ihres bisherigen Budgets. Betroffen seien etwa Projekte für Rohingya-Flüchtlinge in Thailand, Maßnahmen zur Cholera-Prävention sowie Hilfsprogramme, die Menschen in Krisengebieten wie dem Sudan unterstützen. Weitere 3.000 der weltweit 22.000 Beschäftigten werden entlassen. Bereits im Februar hatte 3.000 Mitarbeiter der IOM ihren Job verloren. - Vor dem Einfrieren der Hilfen waren die USA der größte Geldgeber der IOM.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2025 01:00 Uhr