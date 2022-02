IOC und DOSB fordern Boykott Russlands

Nachrichtenarchiv - 28.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Internationale Olympische Komitée fordert den Ausschluss von Sportlern aus Russland und Belarus aus allen internationalen Wettbewerben. Diese Empfehlung sprach die IOC-Spitze an alle Weltverbände und Ausrichter von Sportveranstaltungen aus. Der Deutsche Olympische Sportbund schloss sich der Forderung an. Zur Begründung hieß es, je mehr gesellschaftliche Akteure sich an Sanktionen beteiligten, desto wirksamer seien sie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2022 16:00 Uhr