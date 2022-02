IOC-Präsident Bach erklärt olympische Winterspiele für beendet

Ischinger setzt zum Ende der Münchner Sicherheitskonferenz auf Verständigung

München: Unter dem Eindruck der Russland-Ukraine-Krise ist am frühen Nachmittag die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Die Konferenz habe in einem bedeutenden Moment europäischer Geschichte stattgefunden, sagte der scheidende Vorsitzende Ischinger in seiner Abschiedsrede. Zwar wachse die Gefahr, dass sich die Sicherheitsordnung in Europa ändert - aber es habe schon andere gefährliche Momente in der Geschichte gegeben, die gut ausgegangen seien, betonte er weiter. Am letzten Konferenztag hatte sich Verteidigungsministerin Lambrecht für einen weiteren Ausbau der militärischen Zusammenarbeit in der EU ausgesprochen - ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Borrell. Er kritisierte: Die EU gebe vier Mal so viel wie Russland für Verteidigung aus, sei aber nicht entsprechend militärisch handlungsfähig. Wegen der Situation in der Ukraine hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, für morgen eine Sondersitzung einberufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2022 16:00 Uhr