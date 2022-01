IOC-Chef Bach schließt Olympia-Absage aus

Einreiseaffäre: Djokovic nach eigenen Angaben genesen

Melbourne: In der Einreise-Affäre um Tennis-Star Novak Djokovic in Australien gibt es eine neue Entwicklung. Seine Anwälte haben jetzt in einer gerichtlichen Anhörung erklärt, ihr Mandant sei im Dezember mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Der positive PCR-Test vom 16. Dezember sei die Grundlage für die medizinische Ausnahmegenehmigung zur Einreise. Djokovic sitzt seit seiner Landung am Mittwoch in sogenannter Einwanderungs-Haft in einem Hotel für Ausreisepflichtige fest. Die australischen Behörden hatten ihm offenbar wegen fehlender Dokumente die Einreise verweigert. Normalerweise muss man vollständig geimpft sein, was bei Djokovic offenbar nicht der Fall ist. Am Montag soll ein Gericht in dem Fall entscheiden. Der Serbe will bei den Australian Open ab übernächster Woche zu seiner Titelverteidigung antreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2022 13:00 Uhr