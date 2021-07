Inzidenz steigt laut RKI bundesweit auf 10,9

Nachrichtenarchiv - 20.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter leicht an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages rund 1.180 positive Fälle gemeldet - das sind 537 mehr als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 10,9 - gestern betrug sie 10,3. In Bayern gibt es die höchsten Werte in Stadt und Landkreis Bamberg mit 37,5 beziehungsweise knapp 28.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2021 06:00 Uhr