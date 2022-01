Inzidenz steigt laut RKI auf über 800

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unterdessen meldet das Robert-Koch-Institut heute 85.440 Neuinfektionen. Das sind knapp 33.000 Fälle mehr als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 806 und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Bundesregierung startet diese Woche eine neue Impfkampagne, Gesundheitsminister Lauterbach kündigte entsprechende Plakate, Radio- und TV-Spots an, die kreativer sein sollen als die bisherigen. Außerdem sollen sie in mehrere Sprachen zur Impfung auffordern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2022 06:00 Uhr