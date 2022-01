Inzidenz: München, Ingolstadt und Schweinfurt liegen über 1.000

Nachrichtenarchiv - 21.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Zahlen sind weiter gestiegen. Laut Robert Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 706, in Bayern bei 755. Es wurden gut 140.000 Neuinfektionen gemeldet. In München liegt die Inzidenz bei über 1.100, auch Ingolstadt und Schweinfurt haben die 1000er-Marke überschritten. Rosenheim und Würzburg sind kurz davor. Hohe Inzidenzen von mehr als 1000 gibt es auch in zahlreichen bayerischen Landkreisen. Die so genannte Hotspot-Regelung, nach der Landkreise und Städte mit einer Inzidenz über 1.000 einen Lockdown verhängen müssen, ist aber weiter ausgesetzt. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte, die Belastung der Normalstationen in den Krankenhäusern sei hoch, die Lage auf den Intensivstationen sei zur Zeit aber nicht mehr so angespannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2022 08:00 Uhr