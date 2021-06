Inzidenz in Deutschland erstmals seit September im einstelligen Bereich

Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum ersten Mal seit September letzten Jahres ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder im einstelligen Bereich. Laut Robert-Koch-Institut wurden 9,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Bundeskanzlerin Merkel mahnte trotz der sinkenden Zahl von Neuinfektionen zur Vorsicht. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron sagte sie, man könne nicht so tun, als wäre Corona vorbei. Vorsicht sei weiter notwendig, auch weil es einen großen Teil nicht geimpfter Menschen gebe. Mit Blick auf die Ausbreitung der indischen Variante des Virus forderten Merkel und Macron eine bessere Zusammenarbeit in der EU. Der Virologe Drosten von der Berliner Charite ist der Meinung, in Deutschland müsse man diese Delta-Variante ab sofort ernst nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2021 07:00 Uhr