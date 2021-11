Inzidenz bei 201,1 - so hoch wie noch nie

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hat inzwischen den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100 000 Einwohner und Woche heute Früh mit 201 an. Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle im Dezember vergangenen Jahres mit 197 gemeldet.- Die Parteien der möglichen Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wollen heute einen Entwurf für ein Änderungen beim Infektionsschutzgesetz vorstellen. Das haben der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese und die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt angekündigt. Die Grünenpolitikerin sagte in der ARD, nach derzeitigen Plänen solle das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft treten, bevor die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November ausläuft. Wie aus Fraktionskreisen verlautete, soll es unter anderem wieder kostenlose Corona-Tests geben. Auch von Entschädigungszahlungen für Kliniken ist die Rede.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 06:00 Uhr