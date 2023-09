"Invictus Games" in Düsseldorf eröffnet

Düsseldorf: Mit einer Eröffnungszeremonie haben in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt die "Invictus Games" begonnen. Der britische Prinz Harry, der das internationale Sportfestival für kriegsversehrte Soldaten 2014 ins Leben gerufen hatte, sagte in seiner Willkommensrede, im Mittelpunkt der Wettkämpfe stünden Respekt und Wertschätzung. Insbesondere richtete sich der Sohn von König Charles III. an die Teilnehmer aus der Ukraine und lobte deren besonderen Mut und Unerschütterlichkeit. Verteidigungsminister Pistorius nutzte die Spiele, um zu weiterer Unterstützung für Kiew aufzurufen. Wörtlich sagte er: "Wir dürfen niemals aufhören, die Ukraine zu unterstützen, solange es auch dauert". Die Wettkämpfe für kriegsversehrte Soldaten finden zum ersten Mal in Deutschland statt.

