Investor Warren Buffet will Führung seiner Holding abgeben

Der legendäre US-Investor Warren Buffett will sich aus der Führung seiner Unternehmensgruppe zurückziehen. Der 94-Jährige wird den Spitzenposten bei Berkshire Hathaway zum Jahresende verlassen. Berkshire war ursprünglich eine kleine Textilfirma. Buffett kaufte sie in den 60er Jahren und verwandelte sie in eine Investmentgesellschaft, die im Schnitt erfolgreicher war als der Aktienmarkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 23:00 Uhr