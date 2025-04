Investor Ismaik will Anteile von TSV 1860 verkaufen

München: Investor Hasan Ismaik will überraschend seine Anteile am TSV 1860 München verkaufen. In der Sendung "Blickpunkt Sport" sagte er, er denke, der Verein brauche jemand Neues. Ismaik ist seit 14 Jahren Investor und Anteilseigner beim Münchner Traditionsclub; er hatte ihn 2011 vor der Insolvenz gerettet. Seither gab es aber zwischen ihm und der Vereinsführung von 1860 immer wieder Konflikte. Die Löwen spielen derzeit in der 3. Liga.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 22:00 Uhr