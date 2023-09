Invasive Arten spielen Schlüsselrolle beim Artensterben

Paris: Eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten sind laut einem UN-Bericht ein entscheidender Faktor beim Aussterben anderer Arten und verursachen Schäden in Milliardenhöhe. Den beteiligten Wissenschaftlern zufolge waren bei 60 Prozent aller ausgestorbenen Tiere und Pflanzen maßgeblich gebietsfremde Arten am Verschwinden beteiligt. Insgesamt sind Schätzungen zufolge mittlerweile 37.000 Arten durch das Einwirken des Menschen aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in andere Regionen gebracht worden. Etwa 3.500 davon richten Schäden an - sie sind die sogenannten invasiven Arten. Die Wissenschaftler betonen, es gebe effiziente Maßnahmen zum Gegensteuern, etwa die Verbreitung solcher Arten von vornherein durch Prävention zu verhindern. Sie fordern die Einhaltung von entsprechenden internationalen Abkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 23:00 Uhr