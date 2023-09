Invasive Arten spielen Schlüsselrolle beim Artensterben

Paris: Invasive Tier- und Pflanzenarten spielen laut einem UN-Bericht eine Schlüsselrolle beim weltweiten Artensterben. Demnach waren eingeschleppte Arten bei 60 Prozent der dokumentierten Ausrottungen von Tieren oder Pflanzen ein entscheidender Faktor. Die Zahl der invasiven Arten nimmt dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates zufolge schnell zu. Bislang wurden mehr als 37.000 gezählt. Nach Angaben der UN richten sie jährlich Schäden in Höhe von umgerechnet mehr als 370 Milliarden Euro an. Sie werden von Menschen unabsichtlich etwa über Frachtgut oder Urlaubsgepäck oder absichtlich etwa als Zierpflanze eingeschleppt. Ein Beispiel ist die Wasserhyazinthe, die mittlerweile 90 Prozent der Oberfläche des riesigen Victoriasees in Ostafrika bedeckt. Die fremde Pflanze verdrängt heimische Arten, erschwert den Schiffsverkehr und die Fischerei, blockiert den Zufluss in ein Wasserkraftwerk und ist eine Brutstätte für Mücken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 15:00 Uhr