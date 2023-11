Interreligiöses Friedensgebet in München ist abgesagt

München: Das für den Abend am Münchner Marienplatz geplante gemeinsame Friedensgebet von Muslimen, Juden und Christen ist abgesagt worden. Das erklärten die Stadt München und das Münchner Forum für Islam im Namen des Muslimrats, der das Gebet veranstalten wollte. Oberbürgermeister Reiter äußerte Bedauern, aber auch Verständnis: Die Zeit sei derzeit offenbar nicht reif, um in und für München ein gemeinsames Friedensgebet zu ermöglichen. Bedingung für seine Schirmherrschaft sei gewesen, so Reiter, dass auch ein Vertreter der jüdischen Glaubensgemeinschaft ein Gebet spreche. Nach der Absage von Rabbiner Jan Guggenheim sei das nicht mehr der Fall. Auch die evangelische und die katholische Kirche zogen ihre Teilnahme zurück. Zuvor hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft dem Münchner Muslimrat Nähe zu islamistischen Gruppierungen vorgeworfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 14:45 Uhr